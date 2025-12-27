Brutal incendio afectó a una bodega en Santiago: acudieron más de 250 bomberos para contener el fuego

Este sábado, un brutal incendio afectó a una bodega ubicada en Santiago, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a lo informado por Bomberos, el siniestro se produjo en la intersección de la Alameda con Maipú.

La situación fue de tal gravedad, que se suspendió el tránsito en la calle Maipú al norte y por la Alameda al poniente. Además, varias personas fueron atendidas por inhalación de humo e incluso un bombero se descompensó.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, detalló que "en estos momentos, la situación se encuentra controlada . El fuego afecta a un outlet que tiene diferentes usos, principalmente de comida, de bodegas, de artículos varios que hay en su interior. Por lo tanto, hay bastante carga combustible".

Debido a la gravedad del incendio, el fuego se propagó a un local similar que estaba conectado por el interior del recinto.

Para lidiar con la emergencia, acudieron 19 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, en donde participaron cerca de 250 voluntarios.

“ Están verificando, dentro de una de las hipótesis, el trabajo que se hubiese estado haciendo, de remodelación, en algún lugar de este local comercial (...) todavía existen trabajos asociados a la investigación, la cual nos va a determinar cuál fue el origen y las causas de esta emergencia", cerró Tromben.

🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 16 Compañías, ante 3ª Alarma de #Incendio en bodega de calle Maipú y Av. Libertador Bernardo O'Higgins, en la comuna de #Santiago.@Comandantecbs @Muni_Stgo pic.twitter.com/YvCihbHHDx — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) December 27, 2025