VIDEO. “Vergüenza me das tú, no se te p... a los 30 años, a los 40 lo tenís muerto”

Natalia “Arenita” Rodríguez no se la guardó y le lanzó un misil al polémico Luis Mateucci.

Alejandro Basulto

El Internado, Mega

El último capítulo de El Internado estuvo marcado por un tenso cruce entre Natalia “Arenita” Rodríguez y Luis Mateucci, luego de una competencia culinaria que desató burlas y comentarios que encendieron el ambiente.

Todo comenzó tras la prueba donde el equipo verde perdió, en parte porque Carla Ochoa se quedó con todos los chapulines, ingrediente clave que no compartió y que impidió preparar correctamente los sopes de mariscos. Tras la derrota, Mateucci aprovechó la situación para provocar a su compañera.

¿Qué pasó, Arenita? ¿Viteh? Viste que vendiste humo“, lanzó el trasandino con tono desafiante, lo que generó una reacción inmediata de la exchica Yingo. Sin dudar, Arenita respondió con duras palabras que sorprendieron a todos: “Metétela en el orto, cállate. Con 30 años tenís que usar viagra, vergüenza me das tú, Mateucci”.

La discusión no terminó ahí. La influencer insistió con más ataques personales: “No se te para a los 30 años, a los 40 lo tenís muerto (...) Lo tiene muerto, se lo dicen sus novias, no le funciona a Mateucci, ¡con 30 años el palo no le sirve!”.

A pesar de los dichos, el argentino se mantuvo firme y continuó celebrando el triunfo de su equipo, rematando con nuevas provocaciones: “Te los mando para tu casa los chapulines. ¿Qué pasó, Arenita? ¿Qué pasó? Afuera, Arenita, ¡afuera! (...) Qué pasó Arenita con los chapulines“.

