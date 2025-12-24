“Un día nos peleamos, estaba todo mal, salí de fiesta y usé los condones, luego fui a la farmacia y compré los mismos”

El último episodio de El Internado tuvo mucha tensión y confesiones inesperadas. Durante una dinámica organizada por Tita Ureta, los participantes debían intercambiar cajas con objetos personales, sin imaginar que esto destaparía recuerdos polémicos.

Luis Mateucci protagonizó uno de los momentos más comentados luego de que le tocara la canasta de Daniela Aránguiz, lo que lo llevó a relatar un episodio íntimo de su relación con la exintegrante de Mekano. “Yo tenía unos condones que eran viejos y los tenía puestos en el velador. Estando ella, los condones siempre quedaron ahí”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Un día me peleo, estaba todo mal, y bueno, salí de fiesta, entonces usé los condones. Entonces, ¿qué hice? Fui a la farmacia y compré los mismos, el mismo color, la misma marca, y puse los tres nuevos”.

Sin embargo, Daniela Aránguiz descubrió la verdad. “Y cuando cortamos, me manda una foto y le había hecho una marquita en la puntita, o sea, no estaba bien completo, le había hecho una marquita en la puntita del sobre. Claro, estaban marcados. Entonces ella sabía que si yo los usaba, no eran los mismos y me enganchó”, relató el argentino.

El chico reality también se refirió a su polémico viaje al extranjero con la panelista de Sígueme. “Me reclama un viaje que fuimos un fin de año a Brasil y si ella se hubiese portado bien conmigo y hubiera cerrado el piquito, no tenía problemas en dárselo, pero habló tanto y cuando salí del reality me enteré de tantas barbaridades, que se lo pague Dios”, concluyó.