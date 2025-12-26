;

Robo a carabinero de franco termina con sospechoso baleado y detenido

Tres sujetos protagonizaron el asalto. Uno de ellos llegó herido a un centro de salud y fue identificado como participante del ataque.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

Un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco fue víctima de un robo con violencia protagonizado por tres individuos en el centro de Santiago, en un hecho registrado durante las últimas horas y que actualmente es investigado por el Ministerio Público.

Según información preliminar entregada por la institución, el afectado hizo uso de su arma particular, debidamente inscrita, para repeler el ataque, sin embargo, los sujetos lograron huir del lugar.

Minutos más tarde, un hombre de nacionalidad colombiana ingresó al Cesfam N° 5 con una lesión provocada por un impacto balístico, aunque fuera de riesgo vital.

El individuo fue atendido por personal de salud y quedó bajo custodia policial, luego de que el carabinero lo identificara como uno de los participantes en el asalto.

El procedimiento continúa en desarrollo y se encuentra a la espera de las instrucciones de la Fiscalía, mientras Carabineros realiza las diligencias para esclarecer la dinámica del hecho y dar con el paradero de los otros involucrados.

