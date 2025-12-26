;

Censo 2024: Sistema Red Movilidad se corona como la principal forma de transportarse en la capital

El transporte público se consolida como el principal medio de movilidad laboral en Santiago, superando ampliamente al uso del automóvil particular.

Nelson Quiroz

El transporte público se consolidó como el principal medio de desplazamiento al trabajo en el Gran Santiago, según los resultados del Censo 2024 entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De acuerdo con el sondeo, un 54% de las personas utiliza buses, Metro o tren para llegar a sus empleos, mientras que solo un 29% recurre al automóvil particular.

La medición incorporó por primera vez una pregunta específica sobre el modo de transporte utilizado para ir al trabajo, lo que permitió dimensionar con mayor precisión los hábitos de movilidad en la capital.

Los datos muestran que esta preferencia por el transporte público se repite en 27 de las 34 comunas del Gran Santiago, y que en 13 de ellas, entre las que se cuentan Estación Central, Lo Prado, La Pintana e Independencia, el uso supera el 60%.

Desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) destacaron que estas cifras reflejan el impacto de las políticas públicas orientadas a fortalecer la movilidad sustentable. La directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, subrayó que los resultados evidencian una mayor confianza de la ciudadanía en el sistema Red Movilidad.

“El Censo 2024 confirma que el transporte público es el principal medio de desplazamiento en el Gran Santiago, lo que da cuenta de la valoración de los avances en electromovilidad y de las mejoras en calidad y estándar de los buses”, afirmó.

El informe del INE también revela que, al sumar otros medios sustentables como la bicicleta y la caminata, el 66% de los viajes al trabajo se realiza mediante opciones amigables con el medioambiente. En contraste, un 31% de las personas se moviliza en automóviles o motocicletas.

No obstante, el estudio muestra diferencias territoriales. En comunas del sector oriente se registra un mayor uso del vehículo particular, liderado por Lo Barnechea con un 70%, seguida de Vitacura (69%), Las Condes (52%) y La Reina (51%).

Los resultados del Censo 2024 refuerzan el rol estructural del transporte público en la movilidad del Gran Santiago y su aporte a la reducción de emisiones. En 2023, este sistema representó solo el 3,3% de las emisiones de CO2 equivalente, frente al 90% generado por automóviles y motocicletas.

