¿Recuerdas la mansión de los Sa-Sá Brujas? Ahora puedes arrendarla, pero por una cifra no menor

No hay dudas de que Brujas (2005) fue una de las telenovelas más exitosas de la década de los 2000, con cientos de fanáticos que siguieron de cerca su historia capítulo a capítulo.

A lo largo de sus 135 episodios conocimos a una amplia variedad de personajes icónicos que quedaron en la memoria colectiva de la cultura popular chilena.

Pero también hay lugares y escenario inconfundibles que recorrimos a través de la historia emitida por las pantallas de Canal 13. Uno de ellos fue la legendaria mansión de los Sa-Sá.

Hoy, la residencia que albergó a Martuca (Solange Lackington), Goyo (Alejandro Trejo), Byron (Héctor Morales), Sharon (Antonia Santa María) y compañía, reaparece de una forma muy particular.

Y es que el inmobiliario se encuentra disponible a todo público a través del mercado, disponible para su arriendo en un exclusivo condominio de Colina en la Región Metropolitana.

Esta propiedad de 800 metros cuadrados construidos sobre un terreno de 5.000 metros cuadrados ofrece lujos como escaleras de mármol, pilares ornamentales y amplios jardines.​

Destaca además por sus ocho dormitorios, siete baños, seis estacionamientos, calefacción por losa radiante, chimenea, piscina y jacuzzi, ideal para familias numerosas o eventos selectos.

Ubicada en el condominio El Algarrobal 2 de Chicureo, evoca un estilo opulento inspirado en clásicos cinematográficos., siendo especialmente recordada por los chilenos gracias a su aparición en Brujas.

Detalles de la propiedad y su arriendo

Originalmente construida por Anita Alvarado, la ‘Geisha Chilena’, la mansión enfrentó un remate judicial a inicios de los 2000 por deudas de su exesposo, Yuji Chida, con una cooperativa japonesa, tasada en $450 millones de pesos.

Aunque Alvarado resistió la medida, los tribunales la declararon activo ejecutable para saldar las obligaciones financieras, pasando luego a manos del empresario Ricardo Romero.​

Hoy en día figura en el mercado inmobiliario disponible para un alquiler mensual de $3,5 millones de pesos, más $190.000 pesos en gastos comunes (según datos actualizados en portales como TOCTOC).

Esta cifra refleja tanto su valor histórico como su equipamiento premium, además de su ubicación, atrayendo interés renovado dos décadas después de su rol en Brujas, y probablemente cautivando a un público diferente.