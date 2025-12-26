¿Por qué fracasan tus propósitos de Año Nuevo? La fórmula de tres pasos para que tus metas de 2026 sí se cumplan / Nora Carol Photography

Con la llegada del 2026, millones de personas han elaborado su lista de propósitos de Año Nuevo, desde ponerse en forma hasta aprender una nueva habilidad. Sin embargo, las estadísticas son desalentadoras: según un reporte de CBS News, la gran mayoría de estas resoluciones están destinadas a fracasar antes de que termine el primer trimestre.

Una encuesta reciente de Forbes Health reveló que la mayoría de las personas abandonan sus propósitos en menos de cuatro meses. De hecho, solo el 1% de los encuestados logró mantener sus metas durante todo el año, y menos del 10% consigue cumplirlas finalmente.

El problema: Falta de hábitos, no de ganas Según Justin Hale, autor y asesor de la consultora Crucial Learning, el principal motivo del fracaso es que las personas no transforman sus deseos en hábitos. “La investigación muestra que el 40% de lo que hacemos día a día son hábitos... cosas que haces sin pensar”, explicó Hale. El error radica en depender de la fuerza de voluntad en lugar de crear un plan para automatizar el comportamiento.

Por ejemplo, cambiar un objetivo vago como “quiero correr más” por uno específico como “voy a correr 30 minutos cada día” es fundamental para el éxito.

La estrategia de 3 pasos

Para aumentar las probabilidades de éxito, Hale recomienda un enfoque de tres pasos para formar hábitos duraderos:

Identificar una señal (Cue): Un disparador que le recuerde al cerebro la acción deseada. Puede ser una alarma, una notificación de una app o un momento específico del día. Crear una rutina pequeña y accionable: Reducir la meta a su mínima expresión. Si el objetivo es correr, la rutina inicial puede ser simplemente “ponerse las zapatillas”. Hale aconseja preguntarse qué elementos del entorno físico o digital están dificultando el hábito y ajustarlos. Elegir una recompensa: Un incentivo inmediato tras completar la acción, ya sea una sensación física, emocional o un registro en un “tracker” de hábitos que genere satisfacción.

Menos es más

Otro consejo crucial es el realismo. Hale advierte contra la tentación de hacer listas largas de resoluciones. “La gente tiende a hacer listas largas de cosas que quieren cambiar, y no cambian casi ninguna, sintiéndose peor consigo mismos”, señaló. La recomendación es priorizar: elegir solo una meta clave para el trabajo y, si se es ambicioso, una para la vida personal, pero no más que eso.

Finalmente, ante los inevitables tropiezos, el experto sugiere no culparse por falta de motivación, sino revisar la estrategia. “No tienes un problema de motivación, tienes un problema de plan”, concluyó.