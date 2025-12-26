Ni presencial ni 100% remoto: estudio confirma la fórmula ideal para una jornada laboral semanal

El debate sobre el regreso a la oficina versus el trabajo remoto sigue vigente, pero un nuevo estudio masivo aporta datos cruciales para zanjar la discusión. Investigadores de la Universidad de Melbourne analizaron 20 años de datos de más de 16.000 trabajadores australianos y descubrieron que los beneficios del teletrabajo no son universales: dependen drásticamente del género y del estado de salud mental previo del empleado.

El estudio, publicado en The Conversation y reseñado por ScienceAlert, excluyó los años de pandemia para evitar distorsiones, centrándose en dos factores clave: el tiempo de traslado (commuting) y la modalidad de trabajo (casa vs. oficina).

El modelo híbrido: Un salvavidas para las mujeres

El hallazgo más contundente fue para las trabajadoras. El estudio encontró que el trabajo remoto tiene un fuerte efecto positivo en la salud mental de las mujeres, pero con una condición: el equilibrio. Los mayores beneficios se registraron cuando ellas trabajaban principalmente desde casa, pero mantenían uno o dos días en la oficina a la semana. Para mujeres con salud mental deficiente, este arreglo híbrido generó una mejora en su bienestar comparable a la que sentirían con un aumento del 15% en los ingresos del hogar.

Este beneficio no se debe solo al ahorro de tiempo en transporte, sino a la flexibilidad para equilibrar el trabajo y la vida familiar, reduciendo el estrés general.

Hombres y el factor “traslado”

Para los hombres, la historia es diferente. El trabajo desde casa por sí solo no mostró un efecto estadísticamente significativo en su salud mental, ni positivo ni negativo. Los investigadores sugieren que esto podría deberse a que las redes sociales de los hombres tienden a estar más vinculadas al entorno laboral presencial.

Sin embargo, los hombres con salud mental vulnerable sí se vieron afectados por los tiempos de traslado. Para un hombre con salud mental promedio, añadir solo 30 minutos a su viaje diario redujo su bienestar en una magnitud similar a una caída del 2% en sus ingresos.

Recomendaciones para el futuro

El estudio concluye que las políticas de “talla única” (como obligar a todos a volver 5 días o quedarse en casa) son ineficaces.

Se recomienda ofrecer modelos híbridos flexibles, especialmente para empleados con problemas de salud mental, y considerar el tiempo de viaje como un factor de carga laboral. Para trabajadores: Se sugiere monitorear el propio bienestar y planificar las tareas más exigentes en el entorno (casa u oficina) donde se sientan más cómodos.

“Quienes tienen una salud mental más fuerte parecen menos sensibles a estos cambios, pero para aquellos que luchan, la flexibilidad puede ser un impulso vital”, concluyen los autores Jan Kabatek y Ferdi Botha.