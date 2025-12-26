Limache fija un monto por Daniel Castro: esto tiene que pagar Colo Colo para fichar al delantero / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Colo Colo busca el fichaje de Daniel Castro, quien fue goleador y figura de Deportes Limache este 2025. El “Cacique” ya hizo una primera oferta por el delantero, pero esta fue rechazada por el cuadro limachino.

Los albos ofrecieron 250 mil dólares, más dos jugadores de su cantera, pero esta propuesta no convenció a la dirigencia de los “tomateros”.

“Es real el interés de Colo Colo. Me hicieron saber de una oferta, la cual está fuera de todo lo que nosotros pedimos por el jugador”, señaló César Villegas, presidente y dueño de Deportes Limache, en diálogo con ADN Deportes.

“Si llega una oportunidad que sea buena para él y para el club, la tomaremos. Por ahora, no ha llegado nada que sea atractivo en lo económico”, agregó Villegas.

El monto que pide Limache por Daniel Castro

Según información de ADN Deportes, Deportes Limache pide 700 mil dólares por el 80% del pase de Daniel Casto. Ese es el monto mínimo que debería pagar Colo Colo si quiere quedarse con el delantero.

Sin embargo, si un equipo extranjero quiere llevarse al goleador de los “tomateros”, la cifra aumenta a 1.2 millones de dólares.

Desde Argentina, Newell’s Old Boy está interesado en el fichaje de “Popín” Castro. De hecho, el club argentino ya realizó una oferta cercana a los 600 mil dólares, pero el monto es inferior a lo que está pidiendo el conjunto limachino.