;

Limache fija un monto por Daniel Castro: esto tiene que pagar Colo Colo para fichar al delantero

El club limachino rechazó la primera oferta del “Cacique”. Desde Argentina también hay interés por el fichaje del atacante.

Daniel Ramírez

Cristian Alvarado

Limache fija un monto por Daniel Castro: esto tiene que pagar Colo Colo para fichar al delantero

Limache fija un monto por Daniel Castro: esto tiene que pagar Colo Colo para fichar al delantero / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Colo Colo busca el fichaje de Daniel Castro, quien fue goleador y figura de Deportes Limache este 2025. El “Cacique” ya hizo una primera oferta por el delantero, pero esta fue rechazada por el cuadro limachino.

Los albos ofrecieron 250 mil dólares, más dos jugadores de su cantera, pero esta propuesta no convenció a la dirigencia de los “tomateros”.

“Es real el interés de Colo Colo. Me hicieron saber de una oferta, la cual está fuera de todo lo que nosotros pedimos por el jugador”, señaló César Villegas, presidente y dueño de Deportes Limache, en diálogo con ADN Deportes.

Revisa también:

ADN

“Si llega una oportunidad que sea buena para él y para el club, la tomaremos. Por ahora, no ha llegado nada que sea atractivo en lo económico”, agregó Villegas.

El monto que pide Limache por Daniel Castro

Según información de ADN Deportes, Deportes Limache pide 700 mil dólares por el 80% del pase de Daniel Casto. Ese es el monto mínimo que debería pagar Colo Colo si quiere quedarse con el delantero.

Sin embargo, si un equipo extranjero quiere llevarse al goleador de los “tomateros”, la cifra aumenta a 1.2 millones de dólares.

Desde Argentina, Newell’s Old Boy está interesado en el fichaje de “Popín” Castro. De hecho, el club argentino ya realizó una oferta cercana a los 600 mil dólares, pero el monto es inferior a lo que está pidiendo el conjunto limachino.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad