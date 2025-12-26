;

Es mexicano, fue compañero de ‘Chupete’ Suazo y hoy aterriza en el fútbol chileno: “Tomé la decisión por él”

Gael Acosta, nuevo refuerzo de San Luis de Quillota, reveló como se gestó su llegada al equipo de la Primera B. “Quiero conseguir el ascenso”, afirmó.

Bastián Lizama

Instagram @gaelacosta

San Luis de Quillota sorprendió en los últimos días al oficializar como refuerzos a dos futbolistas mexicanos. Se trata del extremo Gael Acosta y el delantero Luis Madrigal, quienes fueron compañeros de Humberto Suazo en Monterrey.

A días del anuncio de su fichaje, Acosta concedió la primera entrevista en nuestro país y reveló como se gestó su llegada al fútbol chileno de la mano de “Chupete”, quien se alista para su primera experiencia como técnico en los “Canarios”.

“Soy un jugador al que le gustan los retos y tomé la decisión en gran parte por la persona que me invita, que es Humberto. Le tengo mucho respeto y cariño y eso me animó a ir sin ningún problema. Este es un reto importante en mi carrera, quiero conseguir el ascenso para San Luis y es por eso que me animé a venir”, declaró en diálogo con LUN.

Respecto a su relación con Suazo, el atacante de 33 años sostuvo: “Es un gran amigo, le tengo mucho cariño y respeto por cómo es. Siempre fue frontal y leal conmigo, como compañero de equipo siempre buscó lo mejor para mí, siempre me aconsejó y eso no se olvida".

“Ahora nos toca estar de nuevo juntos, pero de diferente faceta y voy con toda la actitud de ayudar a ascender a San Luis que es el objetivo principal”, remarcó.

Además, reconoció que fue contactado directamente por el histórico goleador chileno. “Sí, él me contactó, me mencionó el proyecto y acepté. Hablamos de la oportunidad que tenía él como entrenador y me dijo que si quería ir con él al equipo. Y también me comentó que Memo Madrigal también podría llegar”, afirmó.

