“El refrigerador está volteado”: actor de ‘Manual de Ned’ revela que antiguo compañero destruyó la pieza que le arrendó

La actor expresó que “me siento devastado”, tras intentar ayudar a la exestrella infantil de Nickelodeon, quien vive en situación de calle.

Ruth Cárcamo

"El refrigerador está volteado": actor de 'Manual de Ned' revela que antiguo compañero destruyó la pieza que le arrendó

El gesto solidario de Daniel Curtis Lee, recordado por su papel de “Cookie” en Manual de Supervivencia escolar de Ned, por ayudar a su excompañero de elenco Tylor Chase terminó en un episodio inesperado.

El actor, conmovido por el estado de la exestrella infantil –quien actualmente vive en situación de calle–, le compró comida y pagó una habitación de hotel para que pudiera resguardarse de la lluvia en California.

Sin embargo, mediante su cuenta de Instagram, Curtis contó que recibió una llamada del hotel informándole que la habitación había quedado destrozada: la puerta abierta, el refrigerador volcado y el microondas dentro de la ducha.

“Pensé que no podía ser peor y me equivoqué”

“Lo llevamos y esa misma noche recibo una llamada de la administración. Están molestos. La puerta quedó abierta. ¿Por qué hay un microondas en la tina? El refrigerador está volteado”, relató en un video.

Ante esto, el lugar decidió intervenir y poner fin al hospedaje. “Me siento devastado”, confesó el actor, añadiendo que “su familia me dijo que habían probado lo del hotel y no funcionó... Pensé que no podía ser peor y me equivoqué”.

