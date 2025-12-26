;

Durante una oración: explosión deja ocho muertos y 21 heridos en una mezquita de Siria

Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH), no está claro si el incidente “fue causado por un ataque suicida o por un artefacto explosivo”.

DW

Las autoridades investigan una explosión ocurrida en una mezquita de Homs, una ciudad de Siria, que dejó al menos ocho personas muertas y 21 heridas.

A través de un comunicado, el Ministerio del Interior informó que “una explosión terrorista tuvo como objetivo la mezquita Ali Bin Abi Talib durante las oraciones del viernes en la calle Al Khadri”.

La agencia estatal de noticias SANA comunicó que las autoridades se encuentran investigando la causa y naturaleza del incidente.

Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH), una ONG con sede en Reino Unido, no está claro si la explosión “fue causada por un ataque suicida o por un artefacto explosivo”.

