Zelenski anuncia inminente reunión con Donald Trump y abre expectativas de un giro en la guerra con Rusia

Volodímir Zelenski anunció un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “en un futuro cercano”.

En un mensaje de Telegram, el mandatario ucraniano escribió que su jefe negociador, Rustem Umérov, le informó de los contactos regulares que mantiene con los emisarios estadounidenses.

“No malgastamos ni un solo día. Hemos acordado una reunión al más alto nivel, con el presidente Trump, en un futuro cercano”, dijo el dirigente ucraniano. “Se puede decidir mucho antes del Año Nuevo”, remató Zelenski su breve mensaje.

Según fuentes diplomáticas, citadas por el medio ucraniano Kyiv Post, el presidente ucraniano tiene previsto viajar en los próximos días a Florida, con la expectativa de mantener conversaciones con Trump en su residencia de Mar-a-Lago. La visita podría producirse el próximo domingo, 28 de diciembre, “si todo va conforme a lo previsto”, comenta una de las fuentes a Kyiv Post.

El jueves 25 de diciembre, Zelenski mantuvo este jueves una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas “nuevas ideas” sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, a nivel de formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones.

“Fue una conversación realmente buena: un montón de detalles; hay buenas ideas, hablamos de ellas”, expresó Zelenski después en un discurso a la nación.

“Por supuesto, todavía tenemos que trabajar en algunas cuestiones delicadas. Pero, junto con la parte estadounidense, sabemos cómo garantizar que todo esto ocurra. Puede que las próximas semanas también sean intensas”, anticipó.