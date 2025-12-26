;

Zelenski anuncia inminente reunión con Donald Trump y abre expectativas de un giro en la guerra con Rusia

El presidente ucraniano confirmó contactos avanzados con el entorno del mandatario estadounidense y aseguró que “mucho puede decidirse antes de Año Nuevo”.

Información de

DW

ADN Radio

Zelenski anuncia inminente reunión con Donald Trump y abre expectativas de un giro en la guerra con Rusia

Zelenski anuncia inminente reunión con Donald Trump y abre expectativas de un giro en la guerra con Rusia / SAUL LOEB

Volodímir Zelenski anunció un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “en un futuro cercano”.

En un mensaje de Telegram, el mandatario ucraniano escribió que su jefe negociador, Rustem Umérov, le informó de los contactos regulares que mantiene con los emisarios estadounidenses.

ADN

Getty Images / Sean Gallup

“No malgastamos ni un solo día. Hemos acordado una reunión al más alto nivel, con el presidente Trump, en un futuro cercano”, dijo el dirigente ucraniano. “Se puede decidir mucho antes del Año Nuevo”, remató Zelenski su breve mensaje.

Revisa también

ADN

Según fuentes diplomáticas, citadas por el medio ucraniano Kyiv Post, el presidente ucraniano tiene previsto viajar en los próximos días a Florida, con la expectativa de mantener conversaciones con Trump en su residencia de Mar-a-Lago. La visita podría producirse el próximo domingo, 28 de diciembre, “si todo va conforme a lo previsto”, comenta una de las fuentes a Kyiv Post.

ADN

DOUG MILLS

“Nuevas ideas”

El jueves 25 de diciembre, Zelenski mantuvo este jueves una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas “nuevas ideas” sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, a nivel de formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones.

“Fue una conversación realmente buena: un montón de detalles; hay buenas ideas, hablamos de ellas”, expresó Zelenski después en un discurso a la nación.

“Por supuesto, todavía tenemos que trabajar en algunas cuestiones delicadas. Pero, junto con la parte estadounidense, sabemos cómo garantizar que todo esto ocurra. Puede que las próximas semanas también sean intensas”, anticipó.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad