Daniel Fuenzalida impacta al presentar inesperado cambio: “Es mi último programa, es muy difícil hacer esto”

El presentador televisivo y locutor radial tuvo este 2025 uno de sus mejores años en su carrera como comunicador y ahora comenzará un nuevo desafío dentro de Prisa Media.

Alejandro Basulto

Este viernes se vivió un momento emotivo en RadioActiva, cuando Daniel Fuenzalida regresó a Central RadioActiva para anunciar una decisión que marca el fin de una etapa: su salida definitiva de la radio que considera su casa.

El programa comenzó a las 08:00 horas con normalidad, y cerca del cierre, el comunicador —actualmente en Nueva York— reveló la noticia que conmovió a sus seguidores. “Es mi última Central RadioActiva. Es mi último programa, es muy difícil hacer esto”, expresó visiblemente afectado.

El locutor aclaró que continuará vinculado a Prisa MEDIA, ya que se integrará a otra emisora. “Para mí siempre va a estar primero la radio, para mí siempre va a estar primero mi familia. La RadioActiva es mi casa (...) Era el minuto de dar un paso al costado, era el minuto de avanzar en mi carrera. Se me dio la posibilidad de estar en otra radio y ya voy a anunciar cuál será”, señaló.

Luego, el animador explicó que eligió esta fecha para despedirse: “Quisimos hacer esto el 26, después de Navidad. No es el Día de Inocente, como me están llegando los mensajes, no es una broma, es verdad. Es mi última Central RadioActiva, quizás... Es lo que dirá la vida más adelante. Este 2025 ha sido un año especial, donde uno toma decisiones, y estas decisiones las tomo de forma voluntaria”.

Sobre el proceso, agregó: “Amigos míos, la decisión fue muy, muy difícil, por eso me tomé estos días libres, después que me enfermé. Le di muchas vueltas, tuvimos muchas conversaciones, hasta que llegamos a este punto final”.

Fueron 15 años maravillosos donde viví de todo. Donde fue RadioActiva el que fue mi primer medio de comunicación después de mi rehabilitación. Fue Pablo Stange, el director de la radio, que me llamó, que se la jugó por mí para que volviera a los medios. Ustedes los auditores nunca me han abandonado, ni en mis minutos de consumo, ni en la rehabilitación, ni en estos últimos 15 años”, complementó.

Finalmente, Daniel Fuenzalida agradeció el apoyo: “Agradecido de la radio, agradecido de los auditores y este medio de comunicación tan lindo como es RadioActiva (...) Nadie creía en mí, nadie sabía si realmente yo me hubiera rehabilitado o no, y Pablo creyó en mí, y bueno, creo que no fallé en estos 15 años”.

"Afortunadamente, voy a seguir ligado a la empresa, me voy a ir a otra radio. Pero siempre la RadioActiva va a ser mi casa, siempre voy a llevar RadioActiva en el corazón. Dejo grandes personas”, cerró.

Hoy nos toca decir adiós a nuestro @exhuevo, tras 15 años siendo parte de la familia #RadioActiva ⚡️ Agradecemos eternamente por todo lo que dio por la 92.5 y esperamos este nuevo camino esté lleno de éxitos para su carrera, así como lo fue en La Radio de la Gente Feliz 💛 ¡Abrazos, Daniel! 🫂

