Hombre muere tras ser apuñalado en San Javier: investigan riña entre bandas

El crimen ocurrió en el sector de Bobadilla y es indagado por el Ministerio Público y la PDI.

Verónica Villalobos

Santiago

Un joven de 25 años falleció tras ser apuñalado en el cuello en la comuna de San Javier, región del Maule. El hecho se registró en el sector de Bobadilla, donde la víctima perdió la vida producto de la gravedad de la herida.

Según información entregada por el Equipo ECOH de la Fiscalía del Maule, el homicidio estaría vinculado a una presunta riña entre bandas rivales, antecedente que forma parte de las líneas investigativas en desarrollo.

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile, a través de su unidad de Linares, quedó a cargo de las diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos y dar con los responsables.

