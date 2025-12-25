El polémico saludo navideño de Trump que desató críticas en redes

Santiago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un controversial saludo de Navidad que generó fuertes reacciones en redes sociales, luego de referirse a parte de la izquierda como “escoria” y acusarla de “querer destruir” el país.

A través de sus cuentas en X y Truth Social, el mandatario escribió: “Feliz Navidad a todos, incluyendo a la escoria de la izquierda radical que está haciendo todo lo posible por destruir nuestro país, pero fracasando estrepitosamente”. En el mismo mensaje, agregó que “ya no tenemos fronteras abiertas, hombres en deportes femeninos, transgénero para todos ni una aplicación débil de la ley”.

Trump también defendió la gestión de su gobierno, asegurando que “lo que sí tenemos es un mercado bursátil y unos planes de pensiones 401K que alcanzan máximos históricos, las cifras de delincuencia más bajas en décadas, ausencia de inflación y, ayer, un PIB del 4,3 %, dos puntos por encima de lo esperado”, cerrando con la frase “¡Dios bendiga a Estados Unidos!”.

El mensaje fue ampliamente criticado por usuarios, quienes cuestionaron el tono del saludo. Entre las reacciones se leía: “no estoy convencido de que hayas comprendido del todo el mensaje de Navidad” y “voté por ti, pero no hay ninguna necesidad de comentarios de escoria izquierdista en Nochebuena”.