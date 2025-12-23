Viña del Mar volverá a albergar básquetbol profesional a contar de 2026

Durante el pasado fin de semana se produjo un particular desenlace en torno a la Liga de Desarrollo del básquetbol chileno.

Todo pues faltaba un cupo por entregar para la Liga 2, la segunda división del baloncesto profesional.

Club Deportivo Humboldt de Viña del Mar, pese a quedar eliminado en la fase 4, se enfrentó a La Unión, que cayó en la fase 5, para ver quién se quedaría por el lugar, considerando que los elencos que siguen en el Final Four de la Liga de Desarrollo cuentan ya con un plantel en ligas superiores.

La llave arrancó el viernes con un empate 61-61, pero todo se resolvió en el segundo partido, disputado en el sur, donde los viñamarinos se impusieron 77-68, obteniendo el cupo profesional apenas a cuatro años de la creación del club.

“Fuimos a La Unión a obtener un sueño, todos anhelábamos poder subir a la segunda división, era uno de los objetivos del club al iniciar la competición. Llevamos 4 años como club y ya logramos ascender al profesionalismo, eso habla bien del cuerpo técnico, jugadores y todas las familias que están detrás de esto”, resaltó el entrenador de la categoría sub 21 del Club Deportivo Humboldt, José Quiroz.

Con esto, Viña del Mar volverá a contar con básquetbol profesional en 2026, para lo cual buscan patrocinadores y futuras ayudas para afrontar la Liga 2 del básquetbol.