Del éxito en Nickelodeon a la calle: exactor revela cruda lista de drogas que consume

El exactor infantil de Nickelodeon Tylor Chase, recordado por su papel de Martin Qwerly en Manual de supervivencia escolar de Ned, volvió a generar preocupación tras una entrevista concedida desde las calles de Riverside, California, donde reconoció estar consumiendo una amplia combinación de medicamentos mientras vive en situación de calle.

Chase, hoy de 36 años, fue abordado por un medio británico en un sector comercial de la ciudad, donde fue visto con ropa deteriorada y evidentes signos de precariedad.

Aunque el actor aclaró que no se considera “activamente indigente”, sí admitió que actualmente duerme en la vía pública y depende de la ayuda de familiares, amigos y programas de asistencia social. “Mi mamá está aquí y hay mucha gente buena que me está apoyando”, aseguró.

Durante la conversación, el ex Nickelodeon sorprendió al detallar que consume marihuana, vapea con frecuencia y toma medicamentos como Prozac, Adderall, Sudafed, Wellbutrin y Zoloft, los que —según dijo— le fueron recetados por un psiquiatra. Sin embargo, negó haber recibido un diagnóstico formal de salud mental. Incluso, cuando el reportero le ofreció comida, pidió cannabis en lugar de alimentos.

El historial reciente de Chase también ha sido motivo de inquietud. Registros judiciales del condado de Riverside indican que ha enfrentado más de una decena de causas penales desde 2023, incluyendo detenciones por hurto y presunto consumo de sustancias controladas. No obstante, la policía local aseguró que el actor no mantiene órdenes de detención vigentes y que es conocido por los funcionarios, quienes interactúan con él regularmente.

Tras la publicación de la entrevista, su excompañero de elenco Daniel Curtis Lee logró ubicarlo, lo invitó a comer y gestionó su estadía temporal en un hotel. “Confiaba en un viejo amigo”, señaló Lee en redes sociales, donde compartió imágenes del reencuentro.

La situación de Chase ya había llamado la atención meses atrás, cuando un video viral lo mostró viviendo en la calle. Incluso se organizó una colecta solidaria, pero fue suspendida por su madre, quien insistió en que su hijo necesita atención médica más que dinero.