Advierten alzas en varias regiones en cuentas de la luz para 2026 tras nueva licitación: esto aumentaría en cada caso

Un escenario complejo para el bolsillo de miles de familias chilenas se configuró hoy tras conocerse los resultados de la licitación de suministro eléctrico para clientes regulados (2025/02). Según alertó Javier Piedra Fierro, Director Ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, el proceso cerró con resultados “desfavorables para la ciudadanía”, lo que se traducirá en un aumento en las cuentas de la luz a partir del año 2026.

La licitación, que subastó 1.470 GWh de energía exclusivamente para el año 2026, fue adjudicada a la empresa ENEL Generación, la cual ofertó un precio de 98,699 US$/MWh.

Piedra explicó la razón del impacto negativo: “El precio es mayor al precio promedio para el 2026, que es de 92,3 US$/MWh”. Esta diferencia de costos se traspasará a tarifa final, aunque el impacto será desigual dependiendo de la zona geográfica y la distribuidora.

Las zonas más afectadas: Ñuble y Los Ríos lideran las alzas

El experto elaboró una estimación del impacto tarifario cruzando los datos de energía contratada y los pliegos tarifarios actuales. El análisis revela que el golpe se sentirá con fuerza en regiones de la zona centro-sur, específicamente en clientes de cooperativas y distribuidoras locales:

Copelec (Región de Ñuble): Sufriría el mayor impacto con un alza estimada del 10% .

Sufriría el mayor impacto con un alza estimada del . Socoepa (Región de Los Ríos): Proyecta un aumento del 7,2% .

Proyecta un aumento del . Luz Linares (Región del Maule): Tendría un incremento del 5,3% .

Tendría un incremento del . Coopelan (Región del Biobío): Subiría un 4,9% .

Subiría un . Luz Parral (Maule y Ñuble): Anotaría un alza del 4,6%.

Para el resto de las comunas del país, el aumento sería marginal.

El “alivio” para clientes CGE y el contraste con 2027 Una de las observaciones clave del análisis es que la mayoría de los clientes del país no sentirán este impacto. “¡Los clientes de CGE, que son millones, se salvaron!”, destacó Piedra, explicando que esto se debe a que en esta ocasión se licitó muy poca energía para dicha distribuidora.

Este resultado contrasta con las buenas noticias entregadas hace menos de dos semanas por la Comisión Nacional de Energía (CNE), respecto a la licitación 2025/01 (para el periodo 2027-2030), la cual proyectaba una baja en las cuentas de entre un 2% y 4% a partir de 2027.

Sin embargo, el escenario inmediato para 2026, marcado por este nuevo contrato con Enel, interrumpe esa tendencia a la baja en las zonas mencionadas, imponiendo un costo extra antes de que lleguen los alivios proyectados para el año subsiguiente.