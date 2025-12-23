Mario Salas sorprende fuera del fútbol y contrajo matrimonio con su pareja 18 años menor: “Nos casamos mi gente”

Mario Salas, reconocido director técnico de fútbol, vuelve a hacer noticia, aunque esta vez fuera de las canchas y por motivos ajenos al deporte.

Y es que el también exjugador, a sus 58 años, contrajo matrimonio con su pareja 18 años menor, llamada Nathalie Pizarro (40), con quien mantenía una relación desde hace ya un tiempo.

La boda fue celebrada en privacidad, convirtiéndose en un motivo de alegría para ambos y que no dudaron en compartirlo a través de redes sociales.

El enlace matrimonial tuvo lugar en el Registro Civil de Limache, en la región de Valparaíso, en un ambiente familiar y discreto.

Salas apareció con una camisa de lino, simple pero elegante, mientras Pizarro lució un vestido blanco adornado con varios ramos de flores en tela transparente, capturando la esencia de una unión sencilla pero emotiva.

“Tú y yo siempre mi amor… Dios nos bendiga. Marido y mujer“, escribió ella a través de una publicación de su cuenta de Instagram, acompañada de fotografías de ambos, que se llenó de cariño y felicitaciones.

Además, a través de las historias, compartió diversos registros del momento, cargado de emociones, acompañado del texto: “Nos casamos mi gente”.

Este matrimonio llega en un instante clave para ‘El Comandante’, quien equilibra su exigente rol profesional con la estabilidad sentimental.