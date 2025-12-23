Formado en Colo Colo podría buscar otra oportunidad en la Primera B / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Colo Colo debe administrar una serie de regresos de jugadores a préstamo con miras a 2026.

Así como hay casos, como el de Jeyson Rojas, que se quedará en el primer equipo, la mayoría deberá partir.

Uno de esos nombres es el del lateral Pedro Navarro, quien retornó desde Unión San Felipe, donde anotó un gol en 34 partidos entre Primera B y Copa Chile.

El jugador de 24 años podría permanecer en el ascenso. Según información del sitio Primera B Chile, Santiago Wanderers lo tiene como posible refuerzo.

De concretarse aquello, sería la cuarta salida a préstamo de Pedro Navarro, que solo en 2022 jugó por Colo Colo, club que lo formó profesionalmente. Anteriormente, ya salidas a Barnechea y O’Higgins, además del “Uní Uní”.