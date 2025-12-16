;

VIDEO. La broma de José Antonio Kast a Karina Milei en su distendida reunión en la Casa Rosada

El presidente electo chileno protagonizó un distendido momento al referirse, entre risas, al rol de la hermana del mandatario argentino.

Javiera Rivera

José Antonio Kast y el presidente argentino Javier Milei sostuvieron una reunión marcada por gestos de cercanía y elogios mutuos en la Casa Rosada.

Pero uno de los momentos que más llamó la atención fue una broma del líder republicano dirigida a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.

A menos de dos días de su triunfo electoral en Chile, Kast viajó a Buenos Aires para reunirse con el jefe de Estado argentino, quien lo recibió con entusiasmo y calificó su victoria como “gloriosa”.

El tono distendido del encuentro quedó en evidencia cuando Kast saludó a Karina Milei y, en clave de humor, aludió a la férrea defensa que ejerce del Presidente.

En la broma, incluso mencionó la emblemática motosierra que Milei ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de su discurso político, lo que provocó risas entre los presentes.

El momento no quedó solo en el ámbito privado. Horas más tarde, el propio Javier Milei compartió un video en redes sociales donde ambos aparecen posando con la motosierra.

En el registro, Kast afirma que “la libertad avanza en toda Latinoamérica”, mientras el mandatario argentino remata con su ya conocida consigna: “¡Viva la libertad, carajo!”.

La escena, ampliamente difundida en medios digitales, reforzó la imagen de sintonía entre ambos líderes y sumó un episodio llamativo a la primera visita internacional del presidente electo chileno.

Revisa el momento:

