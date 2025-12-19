;

“Sería un disparo a los pies”: diputado electo Cretton critica la posible llegada como ministro de figura clave en campaña de Kast

El parlamentario señaló que no ha trabajado con el económico y que su eventual designación podría generar riesgos políticos y cuestionamientos éticos.

El diputado electo y vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, se refirió a la eventual designación de Jorge Quiroz, jefe del equipo económico de José Antonio Kast, como ministro de Hacienda.

Quiroz ha sido cuestionado por su vinculación con investigaciones sobre colusiones que afectaron a miles de consumidores, lo que ha generado críticas desde distintos sectores.

En diálogo con el medio Turno, Cretton aseguró que, desde su perspectiva, sería un error político: “Yo creo que sería un disparo a los pies tener a Jorge Quiroz como ministro”.

“No es un tema de mi expertise”

El parlamentario destacó que no ha trabajado directamente con Quiroz y que, por tanto, no puede emitir un juicio técnico sobre su desempeño: “No es un tema de mi expertise tampoco, no te podría decir si su trabajo técnico es bueno o malo, eso es algo que va a tener que evaluar el presidente”.

Cretton enfatizó que, más allá de su opinión personal, la decisión final corresponde al presidente, y que, cualquiera que sea, su sector político lo respaldará.

“Obviamente, que sea la decisión que sea la que tome el presidente, acá lo vamos a respaldar, porque queremos que a este gobierno le vaya bien, para que a Chile le vaya bien, para que nuestro sector le vaya bien”, señaló.

