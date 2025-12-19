;

Fuerte olor alertó a los vecinos: hallan a mujer fallecida al interior de vivienda en sector La Ballena de La Ligua

Un llamado a Seguridad Pública activó el procedimiento. Carabineros ingresó al inmueble, confirmó el deceso y resguardó el sitio mientras se investigan las causas.

Martín Neut

Personal del Servicio Medico Legal se lleva los restos de las dos victimas mortales mientras LABOCAR pericia el lugar.FOTO: LUKAS SOLÍS/AGENCIAUNO

Personal del Servicio Medico Legal se lleva los restos de las dos victimas mortales mientras LABOCAR pericia el lugar. FOTO: LUKAS SOLÍS/AGENCIAUNO / LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

Una mujer fue encontrada fallecida al interior de una vivienda del sector La Ballena, en la comuna de La Ligua, región de Valparaíso, lo que motivó un operativo policial durante la mañana de este viernes 19 de diciembre.

El procedimiento se inició luego de que, según informa El Observador, vecinos alertaran a la Central de Seguridad Pública por la presencia de un fuerte olor proveniente del inmueble, lo que generó preocupación en el sector.

Personal municipal concurrió al lugar y, al constatar que la casa se encontraba cerrada y sin respuesta desde su interior, dio aviso a Carabineros.

No se sabe la identidad de la fallecida

Tras la llegada de efectivos policiales y la apertura del domicilio, se confirmó el fallecimiento de una persona de sexo femenino.

A partir de ese momento, Carabineros quedó a cargo del procedimiento, resguardando el sitio del suceso y notificando a las instancias correspondientes para el desarrollo de las diligencias investigativas.

Hasta ahora, no se ha informado la identidad de la víctima ni las causas de su muerte, antecedentes que deberán ser determinados por los organismos especializados.

