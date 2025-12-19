;

Palestino oficializa a su nuevo DT para la temporada 2026: viene de ser campeón en el fútbol chileno

El cuadro árabe anunció la llegada de Cristián Muñoz, técnico que levantó el título de la Primera B con Universidad de Concepción.

Palestino oficializó este viernes a su nuevo entrenador para la temporada 2026. Se trata de Cristián Muñoz, quien logró el ascenso con Universidad de Concepción tras una histórica campaña en la que levantó el título de la Primera B 2025.

“¿La gente quería un DT? Nosotros se lo traemos hecho a mano ¡Bienvenido Cristián Muñoz al equipo de Todo Un Pueblo”, escribió el elenco árabe en redes sociales junto a un video en el cual se muestra un dibujo de la “Nona”.

El estratega chileno llega a La Cisterna con números alentadores: 17 victorias, 4 empates y 9 derrotas en la campaña que consagró al “Campanil”. En total, obtuvo un 58.34% de rendimiento.

Esta será la primera experiencia de Muñoz en un equipo de Primera División, luego de sus pasos por otros clubes del ascenso como Santiago Morning y Barnechea. Además, tendrá el gran desafío de jugar la Copa Sudamericana, donde Palestino enfrentará a Universidad de Chile en busca de un lugar de la fase de grupos.

“Estoy muy feliz de llegar al club. Para nosotros es un proyecto súper importante. Hoy día conocimos las instalaciones y la verdad es que es un club extraordinario”, declaró el técnico de 42 años en su arribo a los “Baisanos”.

“Para nosotros es un desafío enorme, como cuerpo técnico hemos ido avanzando en nuestra carrera y lo que hemos proyectado. Estamos felices de poder representar a Palestino”, agregó el DT.

