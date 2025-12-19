;

“Nuestros corazones están completamente rotos”: Muere el conocido actor británico William Rush a los 31 años

La noticia fue confirmada por su madre a través de una publicación en redes sociales.

Javier Méndez

Pena en el mundo del entretenimiento. Recientemente, se informó la muerte del actor británico William Rush. Tenía 31 años.

La información fue confirmada por su madre, la actriz Debbie , a través de redes sociales. Según contó, el artista falleció el miércoles 17 de diciembre.

El intérprete fue ampliamente conocido por interpretar a Josh Stevenson en la serie Waterloo Road entre 2009 y 2013.

Su nombre también fue acreditado en ficciones como Casualty, Vera y la versión original de Shameless.

ADN

"Como familia, nuestros corazones están completamente rotos y no hay palabras que puedan captar realmente la profundidad de nuestra pérdida", escribió Rush, junto a una foto de su hijo.

“Incluso en nuestro momento más oscuro, William nos dio el regalo más preciado de todos. Al ser donante de órganos, ha dado esperanza y vida a otras familias, pensando en los demás hasta el final. Su bondad y amor formarán parte para siempre de su legado”, continuó el post.

