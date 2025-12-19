Donald Trump sigue dando mucho de qué hablar con la toma de decisiones y anuncios para el futuro de Estados Unidos, generando opiniones divididas con sus medidas y administración a nivel general.

Bajo este contexto, durante las últimas horas reveló los planes para los Juegos Patriotas, una competencia atlética juvenil pensada exclusivamente para los estadounidenses. Esto, en el contexto del 250 aniversario del país en 2026.

Según anunció, la iniciativa involucrará a “un joven y una joven de cada estado y territorio” siendo representantes como “los mejores atletas de secundaria”.

El espectáculo, descrito por el mandatario como “un evento atlético sin precedentes”, tendría una duración total de cuatro días y pretende realizarse el próximo otoño.

Dentro de las reacciones inmediatas que generó la propuesta, entre el interés y críticas que despertó, varios usuarios de redes sociales en todo el mundo lo compararon con lo que se hace en la saga distópica Los Juegos del Hambre.​

Otra arista que causó revuelo en el anuncio fue que Trump reavivó su postura contra la participación de atletas transgéneros en categorías femeninas (de acuerdo al caso). “Les garantizo que no habrá hombres en deportes de mujeres”, afirmó.

Entre las diversas reacciones del mundo político, la cuenta oficial del Partido Demócrata en X publicó un clip de la primera película de la saga de ficción, protagonizada por Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Liam Hemsworth, para resaltar paralelismos con el tributo de un joven y una joven por distrito.​

