Diputado Gaspar Rivas presenta proyecto que permitiría al Presidente disolver el Congreso y legislar por decreto
La iniciativa plantea un “Estado de Justicia” que permitiría gobernar por decreto y anular leyes que contradigan la Constitución.
Un fuerte debate político abrió el proyecto de reforma constitucional presentado por el diputado Gaspar Rivas, el cual propone introducir el denominado “Estado de Justicia” en el ordenamiento institucional y otorga amplias facultades al Presidente de la República, incluyendo la posibilidad de disolver el Congreso Nacional en determinados casos.
La iniciativa plantea que el mandatario pueda dictar decretos incluso sin una habilitación legal expresa, cuando estime que existe una necesidad social urgente o un error que deba ser corregido de inmediato.
Según el texto, el objetivo es superar las limitaciones del principio de legalidad propio del Estado de Derecho y permitir acciones rápidas frente a problemas que afecten a la ciudadanía.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la facultad presidencial para declarar, una vez al año, un mensaje como “Esencial para el Interés Superior de la Nación” en materias como seguridad pública, previsión social, recursos naturales o empresas públicas.
Si el Congreso rechazara ese mensaje o lo modificara sustancialmente, el Presidente quedaría habilitado para disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones legislativas. “Un nuevo Congreso será elegido ciento ochenta días después de la fecha de disolución, periodo durante el cual el Presidente de la República ejercerá la función legislativa en las materias contempladas en el artículo 63 mediante decretos con fuerza de ley”, se detalla.
El proyecto también establece la derogación automática, incluso con efecto retroactivo, de cualquier norma jurídica que contradiga el texto o el espíritu de la Constitución.
Rivas justificó la propuesta señalando que el Congreso ha “boicoteado o desnaturalizado” iniciativas relevantes por razones ideológicas y citó ejemplos internacionales, como Perú y la Constitución de Weimar, para defender la disolución parlamentaria como un mecanismo democrático.
“Peligroso”
Las reacciones no tardaron en llegar. La diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, calificó la iniciativa como “peligrosa” y advirtió que “estamos en la fase inicial del vaciamiento de la democracia y del Estado de Derecho”.
A su juicio, el proyecto rompe el equilibrio entre los poderes del Estado y elimina los contrapesos fundamentales del sistema democrático.
