;

Puente Alto, Estación Central, La Florida y más: las 46 plazas de agua gratis que ya se abrieron

La iniciativa de Aguas Andinas se extenderá por todo el verano 2025–2026, ofreciendo una alternativa segura de recreación.

ADN Radio

Puente Alto, Estación Central, La Florida y más: las 46 plazas de agua gratis que ya se abrieron

A días del inicio del verano 2026 y tras el cierre del año escolar, Aguas Andinas dio inicio al funcionamiento de 46 plazas de agua en 21 comunas de la Región Metropolitana, para la recreación de los niños, niñas y sus familias.

El lanzamiento se realizó en la comuna de Estación Central y fue encabezado por el director de Clientes y Desarrollo Comercial de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, junto al alcalde Felipe Muñoz.

De las 46 plazas de agua habilitadas esta temporada, la ubicada en Estación Central es una de las tres que cuentan con un diseño inclusivo, junto a las plazas de Cerro Navia y Conchalí, reforzando un enfoque de equidad e inclusión en el acceso al espacio público y en la oferta de alternativas de recreación durante el verano.

Revisa también:

ADN

La apertura de estos recintos recreativos se enmarca en un contexto de aumento sostenido de las temperaturas, una tendencia que también se ha manifestado en la Región Metropolitana y que plantea nuevos desafíos de infraestructura pública y calidad de vida en la ciudad.

Estos espacios funcionan desde hace más de 15 años, solo con una interrupción durante la pandemia, y retomaron su operación en 2024.

Para la temporada 2025–2026, la iniciativa suma nuevas comunas (Quilicura, El Bosque y San Ramón) y considera recintos que operan entre las 11:00 y las 19:00 horas, en coordinación con las municipalidades y juntas de vecinos.

Por comunas y dirección de las plazas:

UBICACIONES PLAZAS DE AGUA 2025 – 2026
DIRECCIÓNCOMUNA
1LOS CIPRESES ESQUINA LA GRUTACALERA DE TANGO
2LAS QUILAS FRENTE AL 8843CERRO NAVIA
3RONDA DE NIÑOS ESQUINA LAS ÑIPASCERRO NAVIA
4BARÓN DE JURAS REALES ESQUINA LA REJACONCHALÍ
5LAS QUINTAS CON MAR DE ARÁNEL BOSQUE
6DIAGONAL SANTIAGO ESQUINA CALLE UNOESTACIÓN CENTRAL
7CHUNGARÁ ESQUINA MAMIÑALA FLORIDA
8VOLCÁN OSORNO ESQUINA VOLCÁN LASCARLA FLORIDA
9SANTO TOMÁS FRENTE AL 0431LA GRANJA
10PORTO ALEGRE FRENTE AL 12986LA PINTANA
11AMANDA LABARCA FRENTE AL 4835MACUL
12CAMPO LINDO ESQUINA SAN JUAN BOSCOMACUL
13PASAJE LAS TORCAZAS ESQUINA RAMÓN TORO IBÁÑEZMACUL
14PASAJE LOS PEÑASCOS ESQUINA JUAN JOFRÉMACUL
15GABRIEL SILVA ESQUINA ERNESTO GONZÁLEZMELIPILLA
16 AV. CLOTARIO BLEST FRENTE AL 6324PEDRO AGUIRRE CERDA
17AV. LAS TORRES FRENTE AL 5435PEÑALOLÉN
18AV. LOS PRESIDENTES ESQUINA AFLUENTEPEÑALOLÉN
19BOLÍVAR FRENTE AL 6636PEÑALOLÉN
20LA LAGUNA ESQUINA AFLUENTEPEÑALOLÉN
21SANTA MARÍA FRENTE AL 2591PEÑALOLÉN
22UMBRAL FRENTE AL 2075PEÑALOLÉN
23LAGUNA SAN RAFAEL FRENTE AL 8376PUDAHUEL
24AV. SARGENTO MENADIER ESQUINA NOCEDALPUENTE ALTO
25EDUARDO CORDERO ESQUINA CALLE 3PUENTE ALTO
26SAN PEDRO ESQUINA NOCEDALPUENTE ALTO
27TOMÉ - MULTICANCHA EL REFUGIOPUENTE ALTO
28CANUTILLAR ESQUINA FILOMENA GÁRATE QUILICURA
29CHIPANA ESQUINA LAS GARZASQUILICURA
30HUMBERTO CARO ESQUINA PASAJE EL MONTEQUILICURA
31ISMAEL BRICEÑO ESQUINA LAS TORRESQUILICURA
32CARLOS RIGOTTI FRENTE AL 3130RECOLETA
33HUBER BENÍTEZ FRENTE AL 4031RECOLETA
34AV. JOSÉ MANUEL BALMACEDA ESQUINA LOICARENCA
35EDUARDO BARRIOS ESQUINA UNO DE MAYORENCA
36LA RIOJA ESQUINA MANUEL RODRÍGUEZRENCA
37LAS MARGARITAS ESQUINA PILMAIQUÉNRENCA
38LAS SIEMPREVIVAS ESQUINA LOS JACINTOSRENCA
39MANUEL RODRÍGUEZ ESQUINA TACORARENCA
40MERCEDES BADILLA ESQUINA JOSÉ SANTIAGO ALDUNATERENCA
41PASAJE LA FRAGUA ESQUINA JOSÉ MANUEL INFANTERENCA
42RIO TOLTÉN FRENTE AL 3622SAN JOAQUÍN
43PRIMERA AVENIDA ESQUINA QUINTA TRANSVERSALSAN MIGUEL
44SANTA CLARA ESQUINA CARMEN MENASAN MIGUEL
45LIBERTAD CON CADETE G PERRY - PLAZA LIBERTADSAN RAMÓN
46JUANA CANALES ESQUINA TEGUALDATALAGANTE

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad