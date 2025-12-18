;

VIDEO. La confesión que remece las redes sociales: “Mi novio hace contenido gay con su hermano”

El registro acumula miles de visualizaciones y reabrió el debate sobre los límites del contenido adulto.

Nelson Quiroz

Un video publicado en YouTube por el canal Love Don’t Judge sigue generando revuelo en las redes sociales, abriendo un intenso debate sobre los límites del trabajo en la industria del contenido para adultos, la exposición familiar y el juicio social en plataformas digitales.

El registro tiene como protagonistas a Ryan Lee, creador de contenido adulto, su pareja Gigi Pazzi, y Andy, hermano mayor de Ryan y también actor con más de 15 años de experiencia en la industria.

En el video, la pareja relata cómo Ryan comenzó a grabar contenido junto a su hermano como una forma de abrirse camino en un mercado altamente competitivo.

Según explican, ambos participan en producciones para adultos, pero establecen reglas estrictas: nunca interactúan físicamente entre ellos y siempre mantienen distancia en las grabaciones. “Al final del día es solo trabajo”, afirma Ryan, señalando que la dinámica está pensada para evitar cualquier cruce personal o familiar.

Gigi, por su parte, asegura que conocía esta situación antes de iniciar la relación y que no le genera conflicto. “Mis amigos saben a qué se dedica Ryan y la mayoría también sabe que trabaja con su hermano. Nadie me ha cuestionado directamente”, comenta en el video.

Sin embargo, la historia generó una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios defienden la libertad laboral y la autonomía de los involucrados, otros expresan rechazo y cuestionamientos éticos. Ryan reconoce que los comentarios negativos han tenido un costo personal: asegura haber perdido amistades y ser blanco constante de insultos y burlas en línea.

Pese a las críticas, el creador afirma que el contenido le permitió estabilidad económica y una mejor calidad de vida, llegando a generar ingresos mensuales de entre 10 y 15 mil dólares (de 10 a 15 millones de pesos, aproximándote). “La gente juzga sin conocer. Si no te gusta, sigue de largo”, sostiene.

