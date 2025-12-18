Audífonos con IA permiten detectar y anular el ruido ambiental

Los artefactos tecnológicos se han vuelto indispensables para llevar nuestro diario vivir. Tanto celulares, como sus accesorios, nos permiten distraernos o trabajar de forma eficaz.

Dentro de los artefactos tecnológicos que más han ido evolucionando en el tiempo, son los audífonos. Han ido avanzando de utilizar cables a utilizar la inteligencia artificial para aislar ruidos ambientales.

Desde Motorola han diseñado los moto buds bass, que ofrecen hasta nueve horas de reproducción por carga y hasta 43 horas con el estuche, además de dos horas de reproducción con solo 10 minutos de carga.

Cada auricular cuenta con un sistema de triple micrófono con CrystalTalk AI, que ofrece llamadas más nítidas gracias a la cancelación de eco, la supresión de ruido ambiental y la reducción del ruido del viento. Diseñados con un acabado repelente al agua, los auriculares resisten salpicaduras, lluvia y el uso diario.

Cabe mencionar que cuentan con cancelación inteligente de ruido de hasta 50 dB y un modo de transparencia que te mantiene conectado con tu entorno.

Además, la cancelación activa de ruido adaptativa (ANC)se ajusta de forma inteligente al entorno del usuario, ofreciendo la opción de seleccionar manualmente entre diferentes modos de cancelación de ruido para adaptarse a su entorno. El modo de transparencia garantiza que los usuarios puedan estar atentos a su entorno cuando lo deseen.