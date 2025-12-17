La tecnológica para el avance de las redes sociales sigue en desarrollo, haciendo que sean cada vez más accesibles, universales y poderosas en cuanto a su alcance.

Bajo este escenario, durante las últimas horas se dio a conocer que Instagram, una de las plataformas más populares y utilizadas por una generación, llegará a la televisión.

El anuncio llegó directamente por parte de Meta, empresa propietaria de de IG que cruzó una barrera significativa en su estrategia de expansión, llevando su aplicación más allá de las pantallas móviles.

Ahora, la App estará disponible en los televisores del hogar, pudiendo llegar a las familias como panorama general en espacios comunes y no de forma individual.

Esto será posible gracias a Instagram for TV, una aplicación nativa para los dispositivos Amazon Fire TV que redefine cómo se consume el contenido de videos cortos en la era del entretenimiento conectado.

Una experiencia diseñada

La nueva aplicación trasforma radicalmente la propuesta de valor de Instagram al trasladar los reels desde el consumo solitario a través del smartphone hacia una pantalla más grande.

Los videos se presentan organizados automáticamente en canales temáticos basados en los intereses del usuario, desde deportes y música hasta viajes y tendencias virales.

A diferencia de la versión móvil, donde el usuario mantiene el control del scroll, la app para televisores genera una experiencia de reproducción continua.

Una vez seleccionado un canal, los reels se reproducen secuencialmente con audio integrado, similar a cómo funcionan otras plataformas audiovisuales de transmisión.

Funcionalidades

La plataforma permite vincular hasta cinco cuentas de Instagram simultáneamente en el mismo televisor, lo que facilita que cada miembro del hogar acceda a su propio feed personalizado. También es posible crear una cuenta exclusiva para el uso televisivo.

Aunque la versión actual ofrece capacidades básicas de navegación, Meta asegura que las actualizaciones futuras incluirán controles remoto a través de los celulares, compartición de contenido entre usuarios y herramientas para creadores.

Por el momento, Instagram for TV está disponible exclusivamente en Estados Unidos a través de Fire TV de Amazon. La aplicación puede descargarse directamente desde la tienda de aplicaciones de Amazon.

Meta no ha proporcionado cronogramas específicos para su llegada a otros mercados o plataformas televisivas, aunque la compañía confirmó su intención de expandir el servicio internacionalmente.

Movimiento estratégico

Este lanzamiento representa un giro táctico importante por parte de Meta en la competencia por dominar el consumo de entretenimiento digital.

YouTube y TikTok ya cuentan con presencia consolidada en televisores conectados a internet, capturando millones de horas de visualización diaria.

Con esta iniciativa, la firma que también está detrás de Facebook y WhatsApp intenta captar una porción del creciente segmento de consumo de video en pantallas grandes.

Los datos del mercado respaldan la jugada: se proyecta que más del 60% del tiempo de visualización de video digital en Estados Unidos ocurrirá en televisores durante 2025, según reportes del sector.

Instagram, que ya acumula más de 2 mil millones de usuarios mensuales, apunta a convertir esa audiencia masiva en consumidores de contenido en el entorno del hogar.