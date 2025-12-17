Tras anuncio de Kast: esta fue la última vez que un Presidente de Chile vivió en La Moneda

Durante su visita a la comuna de San Miguel, el Presidente electo, José Antonio Kast, reforzó la idea de ir a vivir junto a su esposa, María Pía Adriasola, en el Palacio de La Moneda.

“Somos personas sensibles, austeras, nosotros podemos cocinar a la noche, comer en el casino. La gente que dice que tenemos demasiados hijos que van a vivir en La Moneda, pero no, están grandes, irán a comer un helado, a saludar y a lo más tendremos una cama nido”, señaló durante esta jornada Kast.

De concretar esta medida, que fue calificada por el propio Kast como una “decisión personal, austera y coherente” con su visión de gobierno, el Presidente electo se sumará a un listado de mandatarios que vivieron en La Moneda.

El último en hacerlo fue Carlos Ibáñez del Campo, quien gobernó como Presidente de Chile entre 1952 y 1958.

También residieron en la Casa de Gobierno Arturo Alessandri Palma, Pedro Aguirre Cerda y Gabriel González Videla.

Kast insistió en que su eventual residencia en La Moneda no implicaría gastos adicionales para el Estado ni modificaciones estructurales. “Vamos a tomar un rincóncito donde veremos nuestra vida personal y familiar”, dijo.