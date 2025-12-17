;

Tras anuncio de Kast: esta fue la última vez que un Presidente de Chile vivió en La Moneda

El Presidente electo insistió en que su eventual residencia en la Casa de Gobierno no implicaría gastos adicionales para el Estado ni modificaciones estructurales.

Durante su visita a la comuna de San Miguel, el Presidente electo, José Antonio Kast, reforzó la idea de ir a vivir junto a su esposa, María Pía Adriasola, en el Palacio de La Moneda.

Somos personas sensibles, austeras, nosotros podemos cocinar a la noche, comer en el casino. La gente que dice que tenemos demasiados hijos que van a vivir en La Moneda, pero no, están grandes, irán a comer un helado, a saludar y a lo más tendremos una cama nido”, señaló durante esta jornada Kast.

De concretar esta medida, que fue calificada por el propio Kast como una “decisión personal, austera y coherente” con su visión de gobierno, el Presidente electo se sumará a un listado de mandatarios que vivieron en La Moneda.

El último en hacerlo fue Carlos Ibáñez del Campo, quien gobernó como Presidente de Chile entre 1952 y 1958.

También residieron en la Casa de Gobierno Arturo Alessandri Palma, Pedro Aguirre Cerda y Gabriel González Videla.

Kast insistió en que su eventual residencia en La Moneda no implicaría gastos adicionales para el Estado ni modificaciones estructurales. “Vamos a tomar un rincóncito donde veremos nuestra vida personal y familiar”, dijo.

