Tragedia en Iquique: derrumbe en salón de belleza deja una mujer fallecida y un menor en estado grave

Durante la tarde de este martes, se produjo el colapso de la losa de un salón de belleza en el centro de Iquique, región de Tarapacá, lo que dejó a una mujer fallecida .

Según la información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 18.30 horas al interior de un local comercial llamado “Salón Venezuela”, ubicado en calle Thompson.

Hasta el lugar concurrió el Cuerpo de Bomberos de Iquique, tras ser alertados por la caída de una estructura. En el sitio, trabajaron en la remoción de escombros , confirmando la muerte de una mujer, de 22 años, y que al menos cuatro personas resultaron heridas.

Un menor de edad en estado grave

Entre los lesionados, se encuentra un menor de edad, quien fue trasladado en estado grave a un centro asistencial, consignó el medio local El Boyaldía.

El teniente coronel Marco Estrada Arévalo, prefecto (s) de Iquique, dijo que la parte superior del inmueble “al parecer eran dependencias destinadas a dormitorio o bodegaje lo cual es parte de la investigación”.

Finalmente, el Ministerio Público ordenó que en el lugar trabajaran la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI, con el fin de determinar las causas del colapso en el salón de belleza.