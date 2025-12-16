;

Solo 30 minutos de sol en 15 días: este país vive uno de sus diciembres más oscuros en casi un siglo

Aunque existe la posibilidad de que el sol reaparezca brevemente hacia el cierre del mes, los meteorólogos advierten que no hay certeza de que eso ocurra.

Información de

DW

Javiera Rivera

Estocolmo, Suecia

Estocolmo, Suecia / Alexander Spatari

Suecia atraviesa un inicio de diciembre inusualmente oscuro.

En los primeros 15 días del mes, Estocolmo ha registrado apenas media hora de luz solar, una cifra que la acerca peligrosamente a convertirse en el diciembre más oscuro en casi un siglo, según datos meteorológicos oficiales.

De acuerdo con el meteorólogo Viktor Bergman, del Instituto Meteorológico e Hidrológico Sueco (SMHI), la ciudad ha estado dominada por sistemas de baja presión, con un clima templado, húmedo y altamente nublado, lo que ha impedido que el sol logre abrirse paso.

“El sol ha estado muy débil y sus rayos no han sido suficientes para despejar las nubes”, explicó el experto en declaraciones a AFP.

En condiciones normales, Estocolmo acumula en promedio unas 33 horas de sol durante diciembre, según registros entre 1991 y 2020. Sin embargo, este año la cifra es excepcionalmente baja y podría seguir cayendo.

Aunque existe la posibilidad de que el sol reaparezca brevemente hacia el cierre del mes, los meteorólogos advierten que no hay certeza de que eso ocurra.

El récord del diciembre más oscuro en la capital sueca data de 1934, cuando la cantidad de horas de sol fue tan baja que oficialmente se redondeó a cero. Otras zonas del país han tenido un panorama algo mejor: la ciudad de Karlskrona, en el sureste de Suecia, ha registrado alrededor de 12 horas de luz solar en lo que va del mes.

A esto se suma otro factor que intensifica la sensación de penumbra: la ausencia de nieve. Según los expertos, el reflejo de la nieve suele aportar luminosidad natural durante el invierno, algo que este año no ha ocurrido.

“El panorama para Navidad es bastante pesimista”, anticipó Bergman, descartando por ahora la posibilidad de una Navidad blanca en Estocolmo.

Estocolmo, Suecia / Photo by Jonas Adner

