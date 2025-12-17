Tendría vínculo con robo en Vitacura: actualizan estado de detective de la PDI baleado durante robo en Pudahuel / Lukas Solis

En horas de la madrugada de este miércoles, un detective de la PDI fue baleado tras enfrentarse a tiros con delincuentes armados que ingresaron a robar a su domicilio en la comuna de Pudahuel.

El funcionario policial se encontraba junto a su esposa cuando ocurrió este intento de turbazo, el cual disparó en contra de los asaltantes, pero recibió dos impactos de bala, siendo trasladado a un recinto asistencial en riesgo vital.

En ese sentido, las autoridades confirmaron que el detective se encuentra fuera de riesgo vital.

En ese sentido, el fiscal detalló además que se indaga un posible vínculo entre este intento de robo y un violento atraco que tuvo lugar posteriormente en la comuna de Vitacura.

“Carabineros, que son los que llegan primeramente al sitio del suceso, dieron cuenta de que efectivamente los ladrones huyen en un vehículo marca Audi, el que mantiene un encargo vigente por el delito de robo", señaló.

Finalmente, el persecutor sostuvo que “eventualmente, se podría tratar del mismo vehículo” en ambos ilícitos.