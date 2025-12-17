Violento asalto armado en Vitacura: banda golpeó al dueño de casa y robó tres vehículos familiares

11 de noviembre de 2025/SANTIAGO Vista de las cuatro camionetas blindadas que el Gobierno de Santiago entregó a Carabineros, las cuáles están destinadas a fortalecer la seguridad en la Región Metropolitana. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Durante la madrugada de este miércoles, un violento asalto se registró en la comuna de Vitacura, en la zona oriente de Santiago, donde un matrimonio y sus cuatro hijos fueron víctimas del actuar de una banda armada.

De acuerdo con los primeros antecedentes, entre cuatro y cinco sujetos ingresaron al domicilio, donde golpearon al dueño de casa y sustrajeron tres vehículos: dos automóviles que se encontraban al interior del inmueble y un tercero que estaba estacionado en las inmediaciones.

Además, los delincuentes robaron diversas especies desde el interior de la vivienda.

Hasta el lugar llegó Carabineros, quienes advirtieron la huida de la banda, iniciándose una persecución policial que se extendió hacia el sector norte de Santiago.

Sin embargo, el seguimiento terminó en la comuna de Quilicura, donde se perdió el rastro de los involucrados.

Por ahora, no se reportan personas detenidas, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero de los responsables.