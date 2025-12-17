¿Hay más opciones que La Moneda? Experto detalla los requisitos que debería cumplir una casa presidencial

La idea de que el Presidente electo resida en el Palacio de La Moneda volvió a instalar el debate sobre cuál debiera ser el lugar adecuado para que un mandatario viva durante su período.

Mientras José Antonio Kast reiterado en varias oportunidades que llegará instalarse en la sede del Ejecutivo como una señal de austeridad y cercanía, ya en 2021, especialistas en seguridad advertían que existen criterios clave que van más allá del simbolismo y que abren la puerta a alternativas distintas al palacio.

Es más, en una nota de aquel año de The Clinic, el coronel (r) de Carabineros Guillermo Benítez, exjefe de la Prefectura Occidente y especialista en seguridad de autoridades, explicó que la residencia presidencial debe cumplir estándares mínimos que permitan resguardar tanto la integridad del mandatario como el normal funcionamiento del gobierno.

Los requisitos de una casa presidencial

Entre los requisitos fundamentales, el experto mencionó que el inmueble debe contar con más de un acceso de entrada y salida, además de vías expeditas hacia calles aledañas, lo que resulta clave ante emergencias. También se recomienda evitar edificaciones altas frente al domicilio, que puedan facilitar riesgos como eventuales ataques a distancia.

Otro punto relevante es la cercanía con un centro asistencial, clínica u hospital, para responder con rapidez ante cualquier urgencia médica. A esto se suma la necesidad de contar con espacios suficientes para recibir autoridades o realizar reuniones de trabajo, reduciendo así los traslados del jefe de Estado. Finalmente, la vivienda debe permitir que personal de seguridad pueda pernoctar en el mismo lugar, garantizando resguardo permanente.

¿La Moneda como residencia?

En ese entonces, Benítez fue consultado sobre La Moneda como residencia, idea que busca retomar Kast, y se mostró escéptico respecto a su viabilidad como hogar. “No sé si La Moneda le brinda a él el espacio necesario para tener una vida como persona”, expuso.

En esa línea, detalló que las residencias de los gobernantes de Estados Unidos o Inglaterra tienen espacios aislados “del resto de la vía pública”.