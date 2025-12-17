;

No es Maite Orsini: Daniela Aránguiz revela que Jorge Valdivia está “pololeando” con nueva pareja

La exchica “Mekano” habló del presente de su exesposo en medio de una conversación sobre el actual estado sentimental de la diputada del Frente Amplio.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

En medio de una conversación televisiva, Daniela Aránguiz reveló un dato que no pasó desapercibido: su exesposo, Jorge Valdivia, tendría una nueva relación.

La declaración se produjo durante el programa Sígueme, donde la panelista abordó el tema sin rodeos, dejando claro que el vínculo con la diputada Maite Orsini habría llegado a su fin.

Todo comenzó cuando el panel comentaba una entrevista realizada por el sitio Con lentes como los famosos, en la que la diputada del Frente Amplio habló sobre sus planes académicos, su futuro lejos del Congreso y afirmó encontrarse contenta en cuanto a vida personal. A partir de esa conversación, el entrevistador Yiro Gatica entregó su percepción sobre la parlamentaria.

Revisa también:

ADN

Yo la vi feliz, la vi tranquila, porque me da la impresión de que ella sigue en una relación. Ese es mi punto de vista, disculpando Daniela, que tú estás acá presente. Yo creo que ella sí mantiene una relación con Jorge Valdivia”, señaló.

La respuesta de la exintegrante de Mekano fue directa: “¿Por qué te tengo que disculpar? Si yo estoy separada hace cuatro años, Jorge tiene el derecho de estar con quien esté. Yo estoy pololeando hace seis meses. Me da lo mismo”.

Luego, la exintegrante de Calle 7 agregó detalles sobre la situación: “Yo puedo hablar de Jorge. Y yo, que tengo una relación muy linda de familia con él, yo tengo entendido que Jorge está pololeando con otra niña, o que está saliendo con otra niña, así que yo creo que por ahí no pasa nada”, concluyó.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad