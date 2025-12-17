No es Maite Orsini: Daniela Aránguiz revela que Jorge Valdivia está “pololeando” con nueva pareja

En medio de una conversación televisiva, Daniela Aránguiz reveló un dato que no pasó desapercibido: su exesposo, Jorge Valdivia, tendría una nueva relación.

La declaración se produjo durante el programa Sígueme, donde la panelista abordó el tema sin rodeos, dejando claro que el vínculo con la diputada Maite Orsini habría llegado a su fin.

Todo comenzó cuando el panel comentaba una entrevista realizada por el sitio Con lentes como los famosos, en la que la diputada del Frente Amplio habló sobre sus planes académicos, su futuro lejos del Congreso y afirmó encontrarse contenta en cuanto a vida personal. A partir de esa conversación, el entrevistador Yiro Gatica entregó su percepción sobre la parlamentaria.

“Yo la vi feliz, la vi tranquila, porque me da la impresión de que ella sigue en una relación. Ese es mi punto de vista, disculpando Daniela, que tú estás acá presente. Yo creo que ella sí mantiene una relación con Jorge Valdivia”, señaló.

La respuesta de la exintegrante de Mekano fue directa: “¿Por qué te tengo que disculpar? Si yo estoy separada hace cuatro años, Jorge tiene el derecho de estar con quien esté. Yo estoy pololeando hace seis meses. Me da lo mismo”.

Luego, la exintegrante de Calle 7 agregó detalles sobre la situación: “Yo puedo hablar de Jorge. Y yo, que tengo una relación muy linda de familia con él, yo tengo entendido que Jorge está pololeando con otra niña, o que está saliendo con otra niña, así que yo creo que por ahí no pasa nada”, concluyó.