¿Será dupla con JC Rodríguez? Esto es lo que se sabe del futuro de Fran García-Huidobro tras dejar Mega

La animadora de “Only Fama” sorprendió al decidir no continuar en el canal a pesar de ser uno de sus rostros principales.

El rumor que comenzó a circular durante la tarde se convirtió en noticia oficial: Francisca García-Huidobro deja Mega y vuelve a Chilevisión, la señal que marcó su carrera televisiva.

El canal, que abandonará a finales de este mes, anunció su salida a través de un comunicado, en el que expresó: “Megamedia informa que con fecha de hoy la animadora Francisca García-Huidobro comunicó internamente su decisión de dejar de pertenecer a Megamedia a partir del próximo viernes 26 de diciembre de 2025″.

A Francisca le agradecemos el entusiasmo, el cariño y el compromiso que entregó en cada uno de los proyectos de los que formó parte. Only fama, Only friends, la Gala del Festival, Viva Viña y su destacada participación en el reality El internado, fueron los desafíos en los que pudo demostrar su talento y versatilidad. Le deseamos suerte y éxito en todos los proyectos personales y profesionales que enfrente en el futuro”, señaló la estación", añadió.

Mega habría ofrecido a la “Dama de Hierro” continuar en 2026 con la conducción de Only Fama, la Gala del Festival de Viña y un nuevo reality que sucedería a El Internado, grabado en Perú. Sin embargo, tras evaluar la propuesta, la animadora optó por declinar el proyecto y aceptar la oferta de Chilevisión.

Según información que maneja Glamorama, su regreso contempla liderar nuevamente Primer Plano, el estelar de farándula que consolidó su carrera. Antes de retomar ese espacio, la animadora asumirá otra tarea en su nueva casa televisiva.

Cabe recordar que el actual director de Programación de Chilevisión es Julio César Rodríguez, expareja de Fran García-Huidobro. Además, ambos son padres de Joaquín Rodríguez, joven músico que se presenta bajo el nombre artístico Nineteen Elevnn.

