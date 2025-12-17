Industria para adultos de luto: muere a los 31 años estrella mundial de OnlyFans

La industria del entretenimiento para adultos enfrenta un duro golpe tras la muerte de Lane V Rogers, reconocido creador de contenido de OnlyFans que se hacía llamar Blake Mitchell en la plataforma.

El influencer y modelo falleció a los 31 años luego de un accidente de tránsito ocurrido en California, según informó el medio estadounidense TMZ.

De acuerdo con la información preliminar, Rogers conducía su motocicleta cerca de Oxnard, al sur del estado, cuando, pasadas las 16:00 horas, colisionó con un camión de carga.

El impacto fue fatal y el joven fue declarado muerto en el lugar. La Oficina del Médico Forense del Condado de Ventura indicó que la causa de muerte fue un traumatismo contundente, mientras que las circunstancias exactas del accidente siguen bajo investigación. El conductor del camión permaneció en el sitio y colaboró con la policía.

Un familiar del creador confirmó el fallecimiento y aseguró que la familia se encuentra “absolutamente devastada” por la noticia.

Lane V Rogers era una de las figuras más populares de OnlyFans, con cientos de miles de seguidores en redes sociales y una comunidad global que lo posicionó como uno de los rostros más reconocibles del contenido para adultos en línea. Su estilo cercano y carisma le permitieron consolidar una carrera exitosa, influyendo además en nuevas generaciones de creadores digitales.

Su última publicación en Instagram, compartida hace apenas una semana, fue un video de tono humorístico en el que bromeaba sobre cómo explicaría los últimos cinco años de su vida a su “yo” del pasado.

Tras conocerse su muerte, ese post se llenó de mensajes de despedida y conmoción: “Descansa en paz, rey”, “este es un post final tan triste”, “dime que esto no es verdad”, escribieron sus seguidores.