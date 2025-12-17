Alarma en Washington: aseguran que Trump declarará la guerra a Venezuela esta noche

El escenario geopolítico en el hemisferio podría cambiar radicalmente en las próximas horas. El influyente periodista conservador Tucker Carlson encendió las alarmas este miércoles al asegurar que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechará su discurso a la nación de esta noche para anunciar formalmente una declaración de guerra contra Venezuela.

La revelación fue hecha por Carlson en el podcast Judging Freedom, donde detalló que la decisión ya habría sido socializada con el Poder Legislativo. “Ayer (martes) se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el Presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00 (23:00 de Chile)”, afirmó el comunicador.

“Un miembro del Congreso me lo dijo”

Aunque la información es de alto impacto, Carlson mantuvo cierto margen de cautela, reconociendo lo impredecible de la administración Trump. “Quién sabe si eso realmente sucederá. No lo sé. Y no quiero exagerar lo que sé... Pero un miembro del Congreso me lo dijo esta mañana”, matizó el expresentador de Fox News, quien se ha convertido en una voz clave para la base electoral republicana.

El discurso de Trump, programado para ser transmitido en horario prime desde la Casa Blanca, tiene como objetivo oficial hacer un balance de su primer año de gestión (tras asumir en enero de 2025) y trazar la hoja de ruta para el resto del mandato. Sin embargo, la portavoz Karoline Leavitt ya había adelantado que el mandatario abordaría planes futuros, lo que alimenta las especulaciones sobre un giro agresivo en política exterior.

El contexto: Tambores de guerra en el Caribe

La versión de Carlson no surge en el vacío. La tensión entre Washington y Caracas ha escalado dramáticamente en los últimos meses. El Pentágono ha desplegado un masivo operativo militar en el Caribe bajo la justificación de combatir el narcotráfico, acciones que han incluido bombardeos a supuestas “narcolanchas” en el Pacífico oriental y el sur del Caribe, dejando un saldo de al menos 95 tripulantes fallecidos.

A esto se suma la reciente orden ejecutiva de Trump de imponer un bloqueo total a buques petroleros desde y hacia Venezuela, bajo la premisa de “recuperar lo robado”, lo que ha asfixiado aún más la economía del régimen de Nicolás Maduro.

Analistas internacionales sugieren que una acción bélica permitiría a Trump aplacar las críticas internas sobre el alza del costo de la vida, unificando a la opinión pública estadounidense ante un enemigo externo común, una estrategia que, de confirmarse esta noche, abriría un capítulo incierto de conflicto armado en Sudamérica.