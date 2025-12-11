;

Trama bielorrusa: Corte de Apelaciones deja en acuerdo la querella contra Ángela Vivanco

En la instancia, la fiscal Carmen Gloria Wittberg entregó los argumentos que, a su juicio, acreditan que la exministra de la Corte Suprema actuó en beneficio propio.

Ruth Cárcamo

Alejandra Rojas

La Corte de Apelaciones de Santiago dejó en acuerdo la decisión respecto de la querella de capítulos presentada contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por lo que ahora se está a la espera de la resolución.

Durante la jornada se realizaron las réplicas y dúplicas de la Fiscalía Regional de Los Lagos, los querellantes y la defensa de la exsuprema, en el marco de la denominada trama bielorrusa.

En la instancia, la fiscal Carmen Gloria Wittberg entregó los argumentos que, a su juicio, acreditan que Vivanco actuó en beneficio propio al intervenir en el fallo que obligó a Codelco a pagar $17 mil millones al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec.

“Se omiten hechos relevantes”

En contraparte, el abogado defensor de la exministra, Carlos Pereira, solicitó declarar inadmisible la querella “porque no satisfacen los estándares exigidos por la ley”, añadiendo que “deliberadamente se omiten hechos relevantes”.

Finalmente, la Fiscalía adelantó que podría apelar si la resolución resulta desfavorable. Si la querella es declarada admisible, el ente persecutor quedará habilitado para formalizar y solicitar medidas cautelares.

