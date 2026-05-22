Enel informa corte de luz en la Región Metropolitana: revisa las comunas afectadas
A través de X, la SEC informó que hay cerca de 1.200 hogares sin servicio eléctrico.
Este viernes, Enel informó un corte masivo en el servicio de electricidad que afecta a diversos hogares en la Región Metropolitana.
Según información de la empresa, el corte se registró en la comuna de Macul y de acuerdo a los datos entregados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 1.200 hogares se encuentran sin servicio eléctrico.
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A través de X, Enel indicó que un 60% de los clientes que se vieron afectados en un inicio por el corte ya tienen su servicio normalizado, pero aún hay clientes afectados en el sector Villa Los Jadines y de Av. Grecia.
Debido a los cortes en el servicio eléctrico, TransporteInforma indicó que hay semáforos apagados en el eje Av. Macul entre el Líbano y Escuela Agrícola.
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