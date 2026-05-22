Enel informa corte de luz en la Región Metropolitana: revisa las comunas afectadas

Este viernes, Enel informó un corte masivo en el servicio de electricidad que afecta a diversos hogares en la Región Metropolitana.

Según información de la empresa, el corte se registró en la comuna de Macul y de acuerdo a los datos entregados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 1.200 hogares se encuentran sin servicio eléctrico.

A través de X, Enel indicó que un 60% de los clientes que se vieron afectados en un inicio por el corte ya tienen su servicio normalizado, pero aún hay clientes afectados en el sector Villa Los Jadines y de Av. Grecia.

[18:29] Un 60% de los clientes inicialmente afectados por #CorteDeEnergía en sector Alcalde Jorge Monckeberg hasta Autop. Vespucio Sur de las comunas de Macul y Ñuñoa ya tienen su servicio normalizado. En el mapa el sector aún con incidencia. Seguimos trabajando para normalizar… pic.twitter.com/hkRqicmLso — @Enel_Informa_CL (@Enel_Informa_CL) May 22, 2026

Debido a los cortes en el servicio eléctrico, TransporteInforma indicó que hay semáforos apagados en el eje Av. Macul entre el Líbano y Escuela Agrícola.