“Creo que se les fue de las manos”: nieta de María Ercira plantea nueva hipótesis en desaparición de la adulta mayor

Carla Hernández entregó nuevos detalles en torno al extravío de la mujer de 86 años. “A veces, el ser humano actúa de forma errática”, expresó.

Captura de Carla Hernández

Captura de Carla Hernández de Agencia UNO

La nieta de María Ercira, Carla Hernández, planteó como hipótesis un posible accidente y el mal proceder de los involucrados en la desaparición de la adulta mayor, vista por última vez el 12 de mayo de 2014 en el fundo Las Tórtolas.

“No hay un móvil de algo planificado, yo creo que a ella le ocurrió un accidente y tomaron una mala decisión. A veces, el ser humano actúa de forma errática y (...) creo que se les fue de las manos”, dijo Hernández.

En eso, profundizó en su hipótesis: “Quizás tuvo un accidente arriba, que es la parte donde nosotros no buscamos en los primeros minutos”.

“Algo están escondiendo”

“Hay una persona que vive en el fundo, que tiene cuatro teléfonos (...). Esta persona dice que no se entera de la desaparición de mi abuela hasta tres días después”, comentó la nieta de María Ercira.

“Si mientes y exageras que no te enteraste hasta tres días después, es porque algo estás ocultando. Si los dueños del restaurante no quieren que nosotros busquemos acá (en el fundo) es por algo, algo están escondiendo”, concluyó Carla Hernández.

