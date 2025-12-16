“No hay crimen organizado sin corrupción interna”: Gobierno por detención de gendarmes que ingresaban droga y celulares a las cárceles

Durante la madrugada de este martes, un operativo simultáneo en 9 cárceles de 7 regiones dejó 77 órdenes de detención, de las cuales 42 afectan a funcionarios de Gendarmería.

La investigación, liderada por la PDI y el Ministerio Público, indaga una red de corrupción que habría facilitado el ingreso ilegal de droga y teléfonos celulares a los penales, principalmente en la cárcel Santiago 1.

Desde La Moneda, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, sostuvo que el despliegue es parte de un trabajo que se inició en marzo de 2023 y que, aseguró, ha sido posible por decisiones estratégicas del Ministerio Público.

“Es justo reconocer que estos resultados son fruto de la convicción del fiscal Ángel Valencia, quien tempranamente asumió su cargo y compartió la necesidad de abordar los establecimientos penitenciarios como un eje central, no solo en materia de enjuiciamiento criminal, sino también en el combate al crimen organizado”, afirmó.

En esa línea, el secretario de Estado recalcó que “tiene que haber una decisión, y esa decisión es estratégica. Sin ese foco investigativo que ha estado a cargo del fiscal Pastén y su equipo, serían imposibles los resultados que estamos obteniendo hoy”, señaló.

Los detalles

“No podemos eludir los problemas. No es posible la expansión de las organizaciones criminales sin funcionarios que consientan o cometan actos de corrupción. Combatir la corrupción tan severamente es una manera de combatir directamente el crimen organizado”, dijo, apuntando que buena parte de la investigación está asociada a delitos funcionarios cuya formalización se realizará este viernes.

Además, el ministro también subrayó que “las cárceles cumplen un rol esencial. Abordar lo que ocurre en su interior, combatir el crimen organizado y expulsar a los malos elementos es una manera de garantizarle seguridad a las personas”, afirmó.

“Los resultados son fruto de un trabajo coordinado. El país ha entendido que las instituciones no pueden actuar aisladamente. La única manera de mirar eficiencia y eficacia en el combate a las organizaciones criminales es realizando ese trabajo integrado”, cerró.