Secretario general del PPD propone “fusión” con partidos de centroizquierda para enfrentar al futuro gobierno de Kast

El secretario general del PPD, José Toro Kemp, instaló la opción de que los partidos del Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana se unan a través de una fusión o una federación para convertirse en un “referente de centroizquierda”.

En conversación con Desde la Redacción, de La Tercera, Toro analizó la victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial. “Yo creo que esta es la derrota más grande del progresismo desde la recuperación de la democracia”, reconoció.

En ese contexto, sostuvo que, a su parecer, “el mundo de la centroizquierda tiene que ser capaz de ir confluyendo a una cosa mucho más grande que la diferencia de tantos partidos”.

“Referente de centroizquierda”

De acuerdo con José Toro Kemp, el sector tiene que ser capaz de “ofrecerle a la ciudadanía un referente de centroizquierda, socialdemócrata, socialismo liberal, que dé cuenta de cuáles son las necesidades actuales, modernas, de Chile”.