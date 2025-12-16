;

Secretario general del PPD propone “fusión” con partidos de centroizquierda para enfrentar al futuro gobierno de Kast

José Toro Kemp sostuvo que el sector tiene que ser capaz de “ofrecerle a la ciudadanía un referente de centroizquierda”.

Ruth Cárcamo

Agencia Uno

Agencia Uno / Francisco Vicencio Salinas

El secretario general del PPD, José Toro Kemp, instaló la opción de que los partidos del Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana se unan a través de una fusión o una federación para convertirse en un “referente de centroizquierda”.

En conversación con Desde la Redacción, de La Tercera, Toro analizó la victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial. “Yo creo que esta es la derrota más grande del progresismo desde la recuperación de la democracia”, reconoció.

Revisa también

ADN

En ese contexto, sostuvo que, a su parecer, “el mundo de la centroizquierda tiene que ser capaz de ir confluyendo a una cosa mucho más grande que la diferencia de tantos partidos”.

“Referente de centroizquierda”

De acuerdo con José Toro Kemp, el sector tiene que ser capaz de “ofrecerle a la ciudadanía un referente de centroizquierda, socialdemócrata, socialismo liberal, que dé cuenta de cuáles son las necesidades actuales, modernas, de Chile”.

En esa línea, explicó que esta alianza podría configurarse como una “fusión” o una “federación”, a la que podría sumarse la “Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Radical, el Partido Liberal y todos aquellos proyectos más grandes o menos que se sientan identificados con la centroizquierda”.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad