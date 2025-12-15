Influencer chilena y cantante urbano sorprenden al anunciar el nacimiento de su hija: “Bienvenida al mundo”

Una emotiva noticia marcó la jornada en redes sociales. La reconocida influencer chilena Ignacia Antonia anunció que se convirtió en madre, confirmando el nacimiento de su primera hija junto al cantante urbano AK4:20.

La noticia fue dada a conocer a través de Instagram, donde la pareja compartió registros del especial momento. La publicación generó una rápida reacción entre sus seguidores y miles de comentarios.

Un anuncio esperado por sus seguidoras

Durante el embarazo, Ignacia Antonia mantuvo un vínculo cercano con su comunidad digital, compartiendo reflexiones, emociones y parte del proceso de espera.

Por eso, el nacimiento de la pequeña fue celebrado de manera especial por quienes siguieron cada etapa de este camino.

Muchas usuarias destacaron la cercanía de la influencer y la forma en que transparentó su experiencia, lo que fortaleció aún más el lazo con sus seguidoras.

Un estreno musical dedicado a su hija

El nacimiento de la bebé coincidió además con un momento significativo en lo artístico. En paralelo al anuncio, AK4:20 lanzó la canción “Amelia”, creada especialmente para su hija.

“Bienvenida al mundo Amelia Ignacia Demonte Hernández. Ya llegaste y tu canción también, tal como lo planeamos”, escribió el artista, mensaje que también recibió cientos de reacciones.