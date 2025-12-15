;

Influencer chilena y cantante urbano sorprenden al anunciar el nacimiento de su hija: “Bienvenida al mundo”

La creadora de contenido compartió la noticia y recibió una ola de mensajes de cariño de sus seguidores.

Javiera Rivera

Instagram

Instagram

Una emotiva noticia marcó la jornada en redes sociales. La reconocida influencer chilena Ignacia Antonia anunció que se convirtió en madre, confirmando el nacimiento de su primera hija junto al cantante urbano AK4:20.

La noticia fue dada a conocer a través de Instagram, donde la pareja compartió registros del especial momento. La publicación generó una rápida reacción entre sus seguidores y miles de comentarios.

Un anuncio esperado por sus seguidoras

Durante el embarazo, Ignacia Antonia mantuvo un vínculo cercano con su comunidad digital, compartiendo reflexiones, emociones y parte del proceso de espera.

Por eso, el nacimiento de la pequeña fue celebrado de manera especial por quienes siguieron cada etapa de este camino.

Muchas usuarias destacaron la cercanía de la influencer y la forma en que transparentó su experiencia, lo que fortaleció aún más el lazo con sus seguidoras.

Revisa también

ADN

Un estreno musical dedicado a su hija

El nacimiento de la bebé coincidió además con un momento significativo en lo artístico. En paralelo al anuncio, AK4:20 lanzó la canción “Amelia”, creada especialmente para su hija.

“Bienvenida al mundo Amelia Ignacia Demonte Hernández. Ya llegaste y tu canción también, tal como lo planeamos”, escribió el artista, mensaje que también recibió cientos de reacciones.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad