VIDEO. “Yo la amo mucho, la quiero demasiado”: Lucas Lama revela que ya conoció a la familia de Coté López

El nuevo pololo de la modelo entregó detalles acerca de lo avanzada que está su relación.

Alejandro Basulto

Una conversación distendida en Only Fama dejó al descubierto nuevos detalles sobre la vida personal de Lucas Lama, pareja de Coté López, quien abordó su presente sentimental y también episodios complejos de su pasado.

El joven de 28 años dialogó sobre diversos temas, y sobre su antigua detención ocurrida en 2019 por tráfico de estupefacientes, señaló: “Eso pasó hace 7 años, yo era un niño, onda, todos hemos cometido errores en la vida. Y la verdad es que eso fue, Yo ahora me dedico al deporte hace cinco años, estoy en otra, onda, soy una buena persona”.

También afirmó que este antecedente nunca fue un problema con su actual pareja. “La Coté desde el minuto cero siempre lo supo, y si no, yo se lo iba a decir”, aseguró.

El joven además detalló cómo avanza su relación con la modelo y empresaria. “Demasiado felices. Yo la amo mucho, la quiero demasiado. De hecho, ya la extraño, no la veo desde hace menos de 24 horas y ya la extraño mucho”, relató durante la entrevista.

María José López es madre de cuatro hijos junto a Luis Jiménez: las trillizas Isidora, Raffaella y Rebeca, nacidas en 2010, y el menor, Jesús, nacido en 2016. Lama reveló que ya tuvo la oportunidad de compartir con ellos: “Hace casi un mes que ya conozco a sus hijos, los adoro. Me llevo muy bien con toda la familia. Y está todo muy bien”.

Sobre su vínculo con los retoños de la influencer, el administrador de empresas agregó: “Yo siempre me he relacionado bien con los niños chicos. Yo igual tengo dos hermanas, cuido a mi hermana menor en todo, entonces estoy supercontento”.

