FOTOS Y VIDEOS. Actor Cristián Carvajal protagoniza apasionado romance con galán chileno tras su quiebre con Francisca Gavilán

El intérprete, que actuó en producciones como “Manuel Rodríguez”, “12 días que estremecieron Chile” y “Verdades ocultas”, encontró el amor en un colega que ha destacado tanto en Chile como en el extranjero.

Luego de su quiebre con Francisca Gavilán, el reconocido actor Cristián Carvajal encontró el amor en un compañero de profesión. El intérprete, que tuvo un rol destacado en Verdades Ocultas, vive un apasionado romance con Mario Berner, galán con una trayectoria tanto en Chile como en el extranjero.

Aunque el ganador de dos Premios Caleuche y dos Premios Wikén no ha entregado declaraciones sobre esta relación, sus redes sociales revelan románticos registros junto a Berner, con imágenes que reflejan viajes y momentos íntimos.

Recordemos que, en paralelo, Francisca Gavilán confirmó hace algunas semanas su vínculo con Germán Berger Hertz, periodista de reconocida trayectoria e hijo de la diputada Carmen Hertz y del periodista Carlos Berger Guralnik, víctima de la Caravana de la Muerte durante la dictadura militar.

Pero, ¿quién es Mario Berner? Este actor chileno de 41 años ha desarrollado gran parte de su carrera en Europa. Participó en producciones como El bosque de Karadima de Matías Lira e Invierno de Alberto Fuguet.

Además, Mario ha trabajado como modelo en campañas para marcas internacionales y nacionales como Quechua, Columbia, Falabella y Entel. Vivió diez años en París, donde realizó cortometrajes y publicidad, y actualmente reside en Chile. Según ChileActores, domina inglés, francés y español.

Ambos artistas comparten en redes sociales imágenes de escapadas por Chile y el extranjero, consolidando una relación que se muestra cada vez más sólida.

